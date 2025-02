Bewerbungsgespräch? Ziehen Sie am besten das an!

Was haben Clowns und Vorstellungsgespräche gemeinsam? Wenn es sich nicht um einen Zirkus handelt, am besten gar nichts. Denn beim Vorsprechen für eine Arbeitsstelle zählt ja bekanntlich mehr, als nur das, was man sagt – nämlich das gesamte Auftreten. Dazu gehören nicht nur gepflegte Hände, sondern vor allem auch die Kleidung. Was man also am besten trägt? Wir haben bei der Expertin nachgefragt!