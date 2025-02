„Man ist dieser Situation einfach ausgeliefert“

Die Wiener Theatermacherin Sara Ostertag stellte eine Inszenierung von „The Broken Circle“, ein Stück über ein krebskrankes Kind, in die Linzer Kammerspiele. Für sie ist es viel mehr als eine Geschichte: Sie ist selbst betroffene Mutter. Ostertag schildert im „Krone“-Interview die große Angst, ein Kind zu verlieren – und was ihr Halt gab. Und sie weiß, was Theater bei diesem Tabuthema leisten kann.