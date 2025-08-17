Bei Fahrt mit Motorroller wurde Senior abgedrängt

Ein 76-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr am Samstag gegen 16.40 Uhr mit seinem Motorroller auf der B145 – 28, Rampe 1 von Gmunden kommend Richtung Altmünster. Er versuchte einen Pkw zu überholen. Dieser lenkte nach links in Richtung des überholenden 76-Jährigen. Aufgrund dieses Abdrängens kam der Motorradlenker links auf das Fahrbahnbankett, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, touchierte einen Gassichtmarker und kam anschließend links im Erdreich bewusstlos zu liegen.



100 Meter vorher hatte es auch schon gekracht

Aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsunfalls ca. 100 Meter entfernt und des bereits stillstehenden Verkehrs, befanden sich eine Streife der Polizeiinspektion Gmunden, die Rettung und zahlreiche Ersthelfer in unmittelbarer Nähe, die Verletzten zu Hilfe eilen konnten.