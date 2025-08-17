Bei Fahrt mit Motorroller wurde Senior abgedrängt

Auf seinem Motorroller wollte ein 78-Jähriger auf der B145 zwischen Gmunden und Altmünster ein Auto überholen. Die Lenkerin drängte ihn ab und beging Fahrerflucht, meldete sich nun aber bei der Polizei.
Ein 76-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden fuhr am Samstag gegen 16.40 Uhr mit seinem Motorroller auf der B145 – 28, Rampe 1 von Gmunden kommend Richtung Altmünster. Er versuchte einen Pkw zu überholen. Dieser lenkte nach links in Richtung des überholenden 76-Jährigen. Aufgrund dieses Abdrängens kam der Motorradlenker links auf das Fahrbahnbankett, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, touchierte einen Gassichtmarker und kam anschließend links im Erdreich bewusstlos zu liegen.
100 Meter vorher hatte es auch schon gekracht
Aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsunfalls ca. 100 Meter entfernt und des bereits stillstehenden Verkehrs, befanden sich eine Streife der Polizeiinspektion Gmunden, die Rettung und zahlreiche Ersthelfer in unmittelbarer Nähe, die Verletzten zu Hilfe eilen konnten.
Die Polizei suchte nach der Lenkerin. Die 50-Jährige aus Gmunden meldete sich am Sonntag von selbst.
