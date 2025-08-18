Diese Sportanlagen hängen in der Warteschleife
Sparen in Salzburg
Viele Sportstätten in Salzburg haben mittlerweile das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und müssten erneuert werden. Neue Anlagen werden derzeit aber nur zögerlich gebaut. Die „Krone“ hat sich nach den Gründen und dem derzeitigen Stand erkundet. Ein Überblick.
Ob die angespannte finanzielle Lage in den Gemeinden oder lange Verfahrensdauern: Der Bau neuer Sportanlagen in Salzburg zieht sich lange hin. So kämpft etwa die Stadt Neumarkt seit Jahren um einen geeigneten Sportplatz. Eine komplett neue Anlage im Ortsteil Pfongau musste ad acta gelegt werden – zu teuer.
