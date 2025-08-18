Diese Sportanlagen hängen in der Warteschleife

Ob die angespannte finanzielle Lage in den Gemeinden oder lange Verfahrensdauern: Der Bau neuer Sportanlagen in Salzburg zieht sich lange hin. So kämpft etwa die Stadt Neumarkt seit Jahren um einen geeigneten Sportplatz. Eine komplett neue Anlage im Ortsteil Pfongau musste ad acta gelegt werden – zu teuer.