50-Jähriger fuhr nach Unfall einfach nach Hause

Fahrerflüchtiger meldete sich

Nach der notärztlichen Erstversorgung kam der 27-Jährige gegen 22 Uhr ins Unfallkrankenhaus nach Linz. Kurz zuvor hatte sich der 50-Jährige per Notruf gemeldet und angegeben, dass er zu Hause sei. Als ihn Polizisten dort antrafen, ergab der Alkotest einen Wert von 0,62 Promille. Da er offensichtlich verletzt war, wurde er von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.