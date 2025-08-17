50-Jähriger fuhr nach Unfall einfach nach Hause

Fahrerflucht beging ein 50-Jähriger aus Lacken nach einem Kreuzungscrash in Feldkirchen (Oberösterreich). Beim Linksabbiegen mit seinem Mofa übersah er einen 27-jährigen Motorradlenker und stieß ihn nieder. Doch anstatt anzuhalten, entfernte sich der Ältere vom Unfallort.
Samstagabend war ein Waldinger (27) mit seinem Leichtmotorrad auf der B131 in Richtung Ottensheim unterwegs. Zeitgleich wollte ein 50-Jähriger aus Lacken mit seinem Mofa links auf die B131 einbiegen. Dabei übersah er den 50 bis 60 km/h schnellen Motorradfahrer und es kam zur Kollision.
Motorradlenker stürzte
Während der 27-Jährige stürzte und verletzt liegen blieb, fuhr der Ältere in Richtung Kreisverkehr Aschach davon und wurde dabei von einem 44-Jährigen aus Urfahr-Umgebung beobachtet.
Fahrerflüchtiger meldete sich
Nach der notärztlichen Erstversorgung kam der 27-Jährige gegen 22 Uhr ins Unfallkrankenhaus nach Linz. Kurz zuvor hatte sich der 50-Jährige per Notruf gemeldet und angegeben, dass er zu Hause sei. Als ihn Polizisten dort antrafen, ergab der Alkotest einen Wert von 0,62 Promille. Da er offensichtlich verletzt war, wurde er von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
