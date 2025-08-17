Was ist los in den Spitälern in Oberösterreich?

Wo soll man Medikamente lagern?

Oberösterreichs Politik, im konkreten LH-Vize und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP), kann hingegen eindämmen, was den Beschäftigten die Schweißperlen auf die Stirn treibt – die Hitze! Die Veränderung des Klimas macht eine professionelle Kühlung in den medizinischen Bereichen unerlässlich, was aber wegen der Verbreitung von Keimen gar kein so einfaches Thema ist. Nicht überall reichen die vorhandenen Anlagen aus, um der Affenhitze in diesen Tagen Herr zu werden. Binder erfuhr auch, dass sich Ärzte und Pfleger Gedanken darüber machen, dass Medikamente in Räumen verstaut sind, in denen es 26 Grad Celsius hat. Ob das gut ist?