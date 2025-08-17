Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ kennt Probleme

Was ist los in den Spitälern in Oberösterreich?

Oberösterreich
17.08.2025 09:00
Politiker Peter Binder machte eine Spitaltour.
Politiker Peter Binder machte eine Spitaltour.(Bild: Viennareport)

Obwohl die OÖ Gesundheitsholding wenig Freude damit hat, tourt SPÖ-Abgeordneter und Gesundheitssprecher Peter Binder durch Oberösterreichs Krankenhäuser und hört sich die Probleme der Belegschaft an. Was er dort erfahren hat...

0 Kommentare

Es war in der „Krone“ zu lesen: SPÖ-Politiker und 3. Landtagspräsident Peter Binder hatte für den Sommer den Plan, die 84-tägigen Ferien des Landesparlaments zu nutzen, um durch Oberösterreichs Landesspitäler zu touren. Sein Plan ging aber nicht gänzlich auf, weil ihm Rundgänge in den Spitälern untersagt wurden. Treffen mit der Kollegialen Führung seien okay, mehr aber auch nicht.

Ärztliche Leiter und Pflegechefs
Binder ist trotzdem unterwegs, trifft die ärztlichen Leiter ebenso wie die Verwaltungs- und Pflegechefs. Im Salzkammergut Klinikum (Vöcklabruck, Gmunden und Bad Ischl) und im Klinikum Wels war er bereits, Termine in Steyr (morgen, Montag) und Freistadt (5. September) stehen noch an. Was kann Binder über das Befinden der Leute an der Front der Gesundheitsversorgung berichten?

Pension ein wichtiges Thema
„Ich bin wirklich sehr positiv überrascht“, sagt der Sozialdemokrat, der von Amts wegen auch Aufsichtsrat in der Oberösterreichischen Gesundheitsholding ist: „Man merkt, dass die schwierige Corona-Zeit fast vergessen ist und dass in der Personalentwicklung etwas weitergeht.“ Ein Thema, das die Leute beschäftigt, ist die Pension. Egal ob im Pflege- oder Verwaltungsbereich fragen sich vor allem Frauen, ob es wirklich möglich ist, bis 65 zu arbeiten. Dafür ist die Bundespolitik zuständig, die ja das Pensionsantrittsalter nach oben geschraubt hat.

Binders Gag: Weil er nicht überall hin darf, steckte er sich einen Pin an. „I was never here“ ...
Binders Gag: Weil er nicht überall hin darf, steckte er sich einen Pin an. „I was never here“ heißt: Ich war niemals da.(Bild: Peter Binder)

Wo soll man Medikamente lagern?
Oberösterreichs Politik, im konkreten LH-Vize und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP), kann hingegen eindämmen, was den Beschäftigten die Schweißperlen auf die Stirn treibt – die Hitze! Die Veränderung des Klimas macht eine professionelle Kühlung in den medizinischen Bereichen unerlässlich, was aber wegen der Verbreitung von Keimen gar kein so einfaches Thema ist. Nicht überall reichen die vorhandenen Anlagen aus, um der Affenhitze in diesen Tagen Herr zu werden. Binder erfuhr auch, dass sich Ärzte und Pfleger Gedanken darüber machen, dass Medikamente in Räumen verstaut sind, in denen es 26 Grad Celsius hat. Ob das gut ist?

Schriftliche Anfrage nach Besuchen
Kurioses wurde ihm ebenso zugetragen: So ist es in einem Spital etwa Männern erlaubt, Polohemden zu tragen, Frauen hingegen nicht. Peter Binder nimmt diese und viele weitere gesammelte Fakten zum Anlass, um Haberlander eine schriftliche Anfrage zu stellen. Er möchte wissen, ob es für die Landesspitäler einen Hitzschutzplan gibt, wie er in deutschen Kliniken längst üblich ist. Und er fragt auch nach, ob für die Kleidung nicht andere Textilien verwendet werden könnten als luftundurchlässige Stoffe.

Porträt von Robert Loy
Robert Loy
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
186.433 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
154.579 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
127.123 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1869 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1695 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1538 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Mehr Oberösterreich
„Krone“ kennt Probleme
Was ist los in den Spitälern in Oberösterreich?
Feuerwehren gefordert
Starker Regen ließ zahlreiche Keller volllaufen
Große Verärgerung
Suche nach Hausarzt wurde zu einem Hürdenlauf
Beste Plätze sichern
Als VIP die Linzer Klangwolke neu erleben
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: WAC gegen FC Blau-Weiß Linz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf