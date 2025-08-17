Feuerwehr musste Lenkerin aus Unfallauto befreien
Im Wrack eingeklemmt
Schwerer Verkehrsunfall in Redleiten (Bezirk Vöcklabruck): Im Bereich eines Sägewerks in der Ortschaft Winkl kollidierten Sonntagvormittag zwei Autos. Eine Lenkerin wurde in ihrem Wrack eingeklemmt, musste von Feuerwehrleuten geborgen werden.
Gegen 10.15 Uhr heulten am Sonntag in Redleiten die Sirenen. Im Bereich eines Sägewerks in der Ortschaft Winkl waren zwei Autos kollidiert. Einsatzkräfte der Feuerwehren Frankenburg, Redleiten und Steining eilten zu der Unfallstelle und mussten eine eingeklemmte Fahrerin aus ihrem Auto befreien.
Die Verletzte wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, danach führten die Freiwilligen nach Berge- und Reinigungsarbeiten durch.
