Feuerwehr musste Lenkerin aus Unfallauto befreien

Gegen 10.15 Uhr heulten am Sonntag in Redleiten die Sirenen. Im Bereich eines Sägewerks in der Ortschaft Winkl waren zwei Autos kollidiert. Einsatzkräfte der Feuerwehren Frankenburg, Redleiten und Steining eilten zu der Unfallstelle und mussten eine eingeklemmte Fahrerin aus ihrem Auto befreien.