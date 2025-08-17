Vorteilswelt
Im Wrack eingeklemmt

Feuerwehr musste Lenkerin aus Unfallauto befreien

Oberösterreich
17.08.2025 13:26
Drei Feuerwehren standen bei dem Unfall im Einsatz.
Drei Feuerwehren standen bei dem Unfall im Einsatz.(Bild: FF Frankenburg, Krone KREATIV)

Schwerer Verkehrsunfall in Redleiten (Bezirk Vöcklabruck): Im Bereich eines Sägewerks in der Ortschaft Winkl kollidierten Sonntagvormittag zwei Autos. Eine Lenkerin wurde in ihrem Wrack eingeklemmt, musste von Feuerwehrleuten geborgen werden.

0 Kommentare

Gegen 10.15 Uhr heulten am Sonntag in Redleiten die Sirenen. Im Bereich eines Sägewerks in der Ortschaft Winkl waren zwei Autos kollidiert. Einsatzkräfte der Feuerwehren Frankenburg, Redleiten und Steining eilten zu der Unfallstelle und mussten eine eingeklemmte Fahrerin aus ihrem Auto befreien.

(Bild: FF Frankenburg)
(Bild: FF Frankenburg)
(Bild: FF Frankenburg)

Die Verletzte wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, danach führten die Freiwilligen nach Berge- und Reinigungsarbeiten durch.  

Oberösterreich

Im Wrack eingeklemmt
Feuerwehr musste Lenkerin aus Unfallauto befreien
