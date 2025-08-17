Pop-up-Konzerte machen Gusto aufs „Krone-Fest

Drei Tage Open Air sind nicht genug! Um das lange Warten auf das diesjährige „Krone“-Fest zu verkürzen, starten wir bereits vorab bei einem Warm-up mit Musik am Linzer Taubenmarkt. Neben toller Stimmung warten Geschenke und weitere Preise!
Sobald die „Krone“-Eventlounge am Linzer Taubenmarkt erscheint, wissen alle: Jetzt ist es Zeit fürs Linzer „Krone“-Fest (22. bis 24. August) am Urfahraner Marktgelände, aber auch Zeit für eine große Aufwärm-Party! Von 16. bis 23. August erhält man dank Programmheft und unserem Team alle Infos zum Fest und kann auch am großen Gewinnspiel teilnehmen: Zu gewinnen gibt’s Preise im Wert von 11.660 Euro.
Gratis-Aktionen für Abonnenten und Besucher
Jeder, der am Fest-Gewinnspiel teilnimmt, darf auch am Glücksrad drehen und sich tolle Sofortgeschenke erspielen. Vielleicht wird’s sogar der Hauptpreis powered by Oberösterreich Tourismus: 1x 2 Übernachtungen mit Frühstück für 2 Personen im 4*-Hotel Spa Resort Geinberg. Besitzer der „Krone“-BonusCard erhalten außerdem an ausgewählten Tagen (16. 8., 19. 8., 21. 8., jeweils 10 bis 16 Uhr) nach Vorweisen der BonusCard eine Linzer Schnitte von Guschlbauer und einen Kaffee gratis (solange der Vorrat reicht).
Diese Konzerte sollte man nicht verpassen!
Und dann gibt’s noch zwei Acts, die richtig Gusto aufs Linzer „Krone“-Fest machen: Da lauscht man der schönen Pop-Stimme von Neiyla (19. August, 17 Uhr) und feiert gemeinsam mit Wolfgang Frühwirth (21. August, 17 Uhr) zu Austropop-Songs. Kommt hin und macht euch mit uns warm fürs Fest! Alle Infos im Überblick: kronefest.at
