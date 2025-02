Warum sich ÖVP und SPÖ vor Neuwahlen fürchten

„Herbert Kickl kann die Angst vor Neuwahlen in den Augen der Schwarzen sehen“, mit diesen Worten beschreibt ein Politikbeobachter das stärkste Argument für eine Einigung zwischen FPÖ und ÖVP trotz persönlichem und thematischen Widerwillen. Doch was ist der Auslöser für die schwarze Panik, die auch die Roten teilen? Wie so oft ...