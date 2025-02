Fahnen-Eklat: Was wirklich in Klassen hängen muss

Die österreichweite Diskussion nach der Flaggen-Abnahme in der Braunauer HTL wirft die Frage auf, wer oder was in Klassenräumen immer präsent sein muss. Denn grundsätzlich ist alles ganz genau geregelt, es gibt aber auch Ausnahmen von der Regel und „Sonderlösungen“, wie eine Recherche der „Krone“ zeigt.