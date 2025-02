Österreich-Fahne aus Schulklasse verbannt

Juristische Prüfung notwendig

Laut einem Schüler-Statement in „Heute“ hätte eine Lehrerin die Jugendlichen in die Nähe der rechten Szene gebracht, dies streiten die Burschen vehement ab. Laut Bildungsdirektion müsse die Verwendung von Hoheitszeichen wie dem Bundeswappen immer vorher juristisch geklärt werden. Am Ende des Tages darf die Schule aber entscheiden, ob die Fahne im Klassenzimmer gehisst werden darf oder nicht.