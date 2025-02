Wildpinklerin stört Mieter, aber niemand hilft

„Sie tut mir ja wirklich sehr leid, vor allem, weil es so kalt ist. Wir geben ihr Geld für Kaffee. Aber es ist einfach nicht mehr auszuhalten.“ Mieter eines Hauses in der Linzer Holzstraße sind verzweifelt. Seit Monaten sitzt eine obdachlose und psychisch angeschlagene Frau mit ihrem Hund auf dem Gehsteig vor dem Haus. Mehrmals täglich verrichtet sie dort auch ihre Notdurft, es riecht entsprechend. „Wir haben sie mehrmals ersucht, in die Wiese zu gehen. Aber sie hat geantwortet ,Da werde ich krank.‘ Auch bei der Polizei und bei der Stadt Linz haben wir schon öfter angerufen, nichts tut sich“, so die Mieter.