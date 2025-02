Diese Cyber-Gefahren bedrohen Wahl in Berlin

Cyberattacken auf Parteien nicht unüblich

Im Juni war eine Cyber-Attacke auf die CDU bekanntgeworden. Der Verfassungsschutz und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nahmen daraufhin Ermittlungen auf. Betroffen war unter anderem die zentrale Mitgliederdatei. Hier wird vermutet, dass chinesische Hacker hinter dem Angriff stecken könnten. China ist bisher nach Einschätzung deutscher Experten jedoch eher an klassischer Spionage zum Zweck der Informationsbeschaffung interessiert, nicht an der Veröffentlichung erbeuteter Daten.