SPÖ feiert 1. Mai ohne Landeshauptmann Doskozil

„Der 1. Mai ist für uns Sozialdemokraten ein ganz besonderer Tag. Er ist ein Tag, an dem wir uns auf unsere Werte besinnen und auf unseren Einsatz für Gerechtigkeit, Solidarität und Zusammenhalt stolz sein dürfen. Im Burgenland haben wir gemeinsam vieles erreicht: eine Gesundheitsversorgung, auf die sich die Menschen verlassen können, ein Pflegesystem, das Sicherheit gibt, Maßnahmen, die Energie leistbar machen, und eine Politik, die immer die Menschen in den Mittelpunkt stellt“, so der Landeshauptmann.