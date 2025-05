Poolbefüllung hier nur streng nach „Tröpferlplan“

Enormes Wachstum in den Jahren um Corona

Rückblick ins Jahr 2021: Österreich befindet sich im zweiten Jahr der Corona-Pandemie. „Jedes Jahr kommen bei uns zwischen 50 und 60 neue Pools dazu, in der Pandemie waren es um einige mehr“, erklärt Wasserleitungsverbandsobmann Peter Spicker die damalige Situation. „Wir hatten die Problematik, dass bei Schönwetter alle auf einmal begonnen haben, ihre Pools am Samstag zu putzen und am Sonntag einzulassen“, erklärt er. Das führte dazu, dass die Pumpanlagen 24 Stunden in Anspruch genommen wurden. „Das Worst Case Szenario hierbei wäre eine Trinkwasserknappheit“, so Spicker.