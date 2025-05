Das ehemalige Sacher in Graz wird wieder ein Café

„Klassisch österreichisches Kaffeehaus“

Auch Bürgermeisterin Elke Kahr (ebenfalls KPÖ) freut sich: „Es ist sehr erfreulich, dass diejenigen, die das Kaffeehaus getragen haben, den Betrieb im Rathaus weiterführen.“ Den Mitarbeitern Mirsad Krasniqi und Rainer Sommer-Schraußer war es ein Anliegen, das Lokal für die vielen Stammgäste weiterzuführen. „Wir haben von Anfang an an das Projekt geglaubt und freuen uns sehr, ein klassisch österreichisches Kaffeehaus in diesen historischen Räumlichkeiten, die wir bestens kennen, selbst eröffnen zu dürfen.“ Die Eröffnung ist für 1. August geplant – der Name ist noch geheim, soll aber an das historische Graz erinnern.