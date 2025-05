Zufall? Nach 1000 Jahren wieder ein König William

Der Teppich, um den es sich handelt, ist ein Wandteppich, der 68 Meter lang und 50 Zentimeter hoch ist. Die Stickereien, die den Teppich zieren, gelten als bedeutendste des gesamten Mittelalters. Dargestellt ist – in 58 verschiedenen Szenen – ein Schlüsselerlebnis der englischen Geschichte: Jene der Eroberung Englands durch den Normannenfürsten William, seines Zeichens Eroberer, bis zur Schlacht von Hastings im Jahr 1066, als William die Angelsachsen unter ihrem König Harald II. endgültig besiegte. Es ist der berühmte Teppich von Bayeux aus der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, der diesen Wendepunkt in der Geschichte der britischen Insel festhält. Ausgestellt ist er in der Normandie, eine Kopie befindet sich im englischen Reading.