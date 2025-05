Treffen Sie die Startenöre auf der Donaubühne

Wenn die drei Tenöre ihre Lieder über die Donauwellen gleiten lassen, dann wissen Kunstsinnige es: Hier, auf der Donaubühne in Tulln, ist an diesem Abend die wahre Musik daheim. Im Rahmen der erfolgreichen Götterklang-trifft -Donaugold- Serie treten heuer am 27. Juni die legendären „Drei Tenöre“ auf. Bogdan Volkov, der frisch gekürte Tenor des Jahres 2024, Joseph Calleja und Arturo Chacon- Curz lassen auf der Donaubühne die Magie der legendären Carreras-Domingo- Pavarotti-Ära neu aufleben.