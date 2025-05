Tausende Parksünder zu Unrecht abkassiert?

Wer sein Auto zu lange in einer Kurzparkzone abstellt, muss damit rechnen, dass er einen Strafzettel bekommt. Das haben sich vermutlich auch zwei Tiroler gedacht, die im August 2022 bzw. im Februar 2023 in der Innsbrucker Innenstadt ein „Knöllchen“ an der Windschutzscheibe kleben hatten, weil ihr Parkschein abgelaufen war. Jeweils 50 Euro wollte die Stadt Innsbruck dafür einkassieren – oder im Uneinbringlichkeitsfall den beiden Parksündern Freiheitsstrafen von einem Tag und 21 Stunden aufbrummen.