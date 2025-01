Nicht genug Werkzeuge gegen Putins Desinformation

Beim traditionellen Neujahrsempfang für die in Wien akkreditierten Diplomaten räumte das österreichische Staatsoberhaupt am Donnerstag in der Hofburg ein: „Wir haben nicht genug Werkzeuge“ dagegen. Abgesehen vom Krieg Russlands gegen sein „Opfer Ukraine, schürt er (Putin) Hass in seinem eigenen Land gegen den Westen und er versucht in unseren Ländern, unsere demokratischen, liberalen Gesellschaften mit Desinformation zu destabilisieren.