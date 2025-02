Schwarz-Blau geht mit Vieraugengespräch ins Finale

Symbolpolitik entscheidend

Als Stolperfallen und heiße Eisen gelten nach wie vor die Themen Europa- und Sicherheitspolitik. In den entsprechenden Untergruppen sollen freiheitliche Vertreter unter anderem die Frage aufgeworfen haben, ob Österreich denn weiterhin Mitglied der UNO sein solle – was bei den Vertretern der Volkspartei für Kopfschütteln gesorgt haben soll. Gegenüber der „Krone“ stellt die FPÖ nun aber klar: „Wir halten unmissverständlich fest, dass Österreich Mitglied der UNO bleiben soll. Gerade die UNO ist eine Organisation, in der neutrale Staaten an Friedensbemühungen mitarbeiten können.“