81 Afghanen aus Deutschland in Heimat abgeschoben

Katar als Vermittler

Am 30. August waren dann mithilfe des Golfemirats Katar 28 männliche afghanische Straftäter ebenfalls von Leipzig aus in ihr Herkunftsland zurückgebracht worden. Katar hatte bereits in der Vergangenheit zwischen dem Westen und den Taliban vermittelt. Der damalige deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte an, es werde weitere Flüge geben.