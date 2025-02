Mikl-Leitner: „Kopftuchverbot für Mädchen im Bund“

„Krone“: Mehr erste Plätze als bei der besten Gemeinderatswahl aller Zeiten, aber weniger Prozent als bei der schlechtesten Wahl aller Zeiten. Wie gut oder schlecht war das Ergebnis wirklich?

Johanna Mikl-Leitner: Jedenfalls ist es besser, als so manche herbeigeschrieben haben. Viele haben mit einer blauen oder roten Welle spekuliert. Beides ist nicht eingetreten. Unsere Funktionäre haben so viele erste Plätze erreicht wie niemals zuvor. Sie haben es geschafft, dass Niederösterreich auch weiterhin der schwarze Fels in der Brandung bleibt. Ich gratuliere ihnen allen für ihren Einsatz, sie können stolz auf sich sein.