Wohnung mit Freundin: Shiloh zog bei Mama aus

Sohn wohnt in Jolies altem Apartment

Shiloh ist allerdings nicht das erste Kind des Jolie-Clans, das flügge wird. Erst kürzlich plauderte Jolie zudem aus, dass einer ihrer Söhne in ihr altes Apartment in New York City, das sie sich in ihren Zwanzigern gekauft hatte, als sie gerade in Hollywood durchstartete, gezogen sei.