Waffen, Terror und Spione in Niederösterreich

Die Quelle für viele Straftaten: Immer mehr Menschen radikalisieren sich daheim. „Deshalb sind Prävention, Aktionen gegen Desinformationskampagnen und auch das Hinschauen von Eltern und Freunden sowie in der Schule und in Vereinen wichtig.“ Vor allem Kinder und Jugendliche seien durch die digitalen Medien in Gefahr. „Da sind unbeschreibliche Grauslichkeiten zu sehen. Deshalb sind wir ganz klar für Altersbegrenzungen. Die Bundesregierung und die Grünen haben den bisherigen Systemfehler erkannt und steuern nun dagegen.“