Slowakei gab Veto auf: Neue Russland-Sanktionen

US-Drohung: „Schwerer Schaden für Russlands Wirtschaft“

Zuletzt hatte auch Washington den Druck auf die russische Führung erhöht. Am Montag drohte US-Präsident Donald Trump Handelspartnern Russlands mit Zöllen in Höhe von etwa 100 Prozent, sollte es nicht binnen 50 Tagen eine Waffenruhe in der Ukraine geben. Es war auch die Rede von Sanktionen. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt unterstrich die Pläne Trumps am Donnerstag vor Journalisten und sprach von sehr hohen Zöllen und zudem von Sanktionen gegen Handelspartner Russlands. „Das wird Russlands Wirtschaft einen schweren Schaden zufügen.“ Sie ergänzte, Trump wolle, dass der Krieg mit einer diplomatischen Lösung ende.