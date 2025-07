Filip Misolic scheitert im Bastad-Viertelfinale

Filip Misolic hat die Chance auf sein zweites Halbfinale auf der ATP-Tennistour nicht nutzen können. Der 23-Jährige verlor am Freitag beim Sandplatzturnier in Båstad im Viertelfinale gegen den als Nummer fünf eingestuften Argentinier Camilo Ugo Carabelli 3:6,5:7. Der Einzug in die Runde der besten acht bringt dem Steirer aber den erstmaligen Vorstoß in die Top 100 der Weltrangliste.