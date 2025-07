Ukraine als „Testgelände“ für moderne Waffen

„Firmen sehen, was an der Front funktioniert“

Nach erfolgtem Einsatz würden die ukrainischen Streitkräfte den Herstellern einen ausführlichen Bericht zu den getesteten Waffen übermitteln. Artem Moroz, Leiter der Auslandsinvestment-Abteilung von Brave1, meinte am Donnerstag am Rande einer Konferenz in der deutschen Stadt Wiesbaden, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters: „Wir würden einen Überblick bekommen, was alles technisch möglich ist. Die Unternehmen wiederum könnten sehen, was an der Front tatsächlich auch funktioniert.“