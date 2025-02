Paukenschlag: ÖVP bewegt sich bei der Bankenabgabe

FPÖ und ÖVP dürften eine erste große Hürde hin zu einem blau-schwarzen Regierungspakt genommen haben. Wie die „Krone“ erfuhr, dürften die Schwarzen FPÖ-Chef Herbert Kickl und Co. bei der Bankenabgabe entgegenkommen. „Es ist in der Verantwortung der Banken, auch einen Beitrag zu leisten. Das soll aber sinnvoll geschehen und so, dass es den Menschen tatsächlich etwas bringt“, meint ein Insider. Ein Bankenbeitrag, der lediglich Staatseinnahmen generiere und im Budget versickere, sei „überholt“. Gefragt seien bei dem Thema vielmehr innovative und kreative Ansätze.