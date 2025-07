Kindersarg-Diebe könnten straffrei davonkommen

Eigentlich hätten sie ja Urbex betreiben wollen, meinte einer der Beschuldigten in einer Einvernahme durch die tschechische Polizei. Doch der Hobby-Ausflug der drei Männer nach Linz zum Urban Exploring, also der Erkundung verlassener Gebäude im Dezember 2023 war komplett ausgeartet: Das Trio war in die extra abgemauerte Krypta der profanisierten Kapuzinerkirche eingedrungen, und hatte sich dort reichlich bedient.