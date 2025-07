Kälteste Gemeinde der Welt nach Regen unter Wasser

Ortschaft ist der Kältepol Asiens

Oimjakon, das knapp 500 Einwohner hat, gilt neben Werchonjansk als der Kältepol Asiens. Witziges Detail: Der Name der kleinen Ortschaft im Osten der Teilrepublik Jakutien (auch als Sacha bezeichnet, Anm.) bedeutet in der jakutischen Sprache so viel wie „heiße Quelle“.