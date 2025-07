Artenschutz: Rote Listen sind noch ausbaufähig

Naturschutz liegt in Österreich in der Kompetenz der Länder, weshalb es neun verschiedene Naturschutzgesetze gibt. Und – neben bundesweiten Aufstellungen des Umweltbundesamtes – auch unterschiedliche Rote Listen, die gefährdete Arten ausweisen. In manchen Bundesländern sind diese Listen teils 20 Jahre alt. Und in Tirol gibt es nicht einmal eine Rote Liste mit Säugetieren.