Leihe fix: Ilzer-Klub gibt Ex-Austria-Knipser ab

Die TSG Hoffenheim hat am Donnerstag bestätigt, dass man Stürmer Haris Tabakovic in der kommenden Saison an Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach verleiht. TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker betont, dass man damit auf einen Wunsch des ehemaligen Austria-Spielers eingegangen sei. In Gladbach spielt er künftig mit ÖFB-Legionär Kevin Stöger zusammen.