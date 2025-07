Turner und Harington werden zum Liebespaar!

„Ihr könnt Kit nicht nicht nehmen“

Trotzdem verriet sie, dass sie Harington selbst für die Rolle in „The Dreadful“ vorgeschlagen hatte. „Sie haben nach einem passenden Schauspieler für die Rolle gesucht und ich meinte nur: ,Ihr könnt Kit nicht nicht nehmen.‘ Der Film spielt zur Zeit der Rosenkriege, also werden wir wahrscheinlich wieder in Roben auf Klippen herumschweben“, plauderte sie auch in einem Interview mit der Zeitung „Sunday Times“ aus.