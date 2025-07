300 Euro weg: Frauen im Nachtzug bestohlen

Elsbeth M. hatte sogar extra ein Frauenabteil gebucht, um sich sicherer zu fühlen, als sie am 11. Juli, einem Freitagabend, um 20.40 Uhr am Züricher Hauptbahnhof in den Nightjet 1465 stieg. Doch die Reise sollte sich als Horror entpuppen: „Gegen 23.15 Uhr bin ich schlafen gegangen und habe die Tür mit einer Kette verhängt“, erzählt die 36-jährige Obersteirerin der „Krone“. „Als um 3 Uhr früh Mitreisende auf die Toilette gingen, war die Kette offen und in Papier gewickelt.“