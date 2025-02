Washington-Crash: Ungereimtheit bei Flughöhen

Noch nicht alle Todesopfer geborgen

Die Kollision am US-Hauptstadtflughafen war das folgenschwerste Flugzeugunglück in den USA seit mehr als 20 Jahren. An Bord der abgestürzten Linienmaschine waren 60 Passagiere und vier Crew-Mitglieder. An Bord des Hubschraubers befanden sich drei Besatzungsmitglieder.