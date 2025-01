Eiskunstlauf-Sportler an Bord von Unglücksflugzeug

Eiskunstläufer unter Opfern

An Bord der Passagiermaschine waren 60 Passagiere und vier Crew-Mitglieder. Wie CNN berichtete, saßen einige Sportler des nationalen Einkunstlaufverbands US Figure Skating in der Unglücksmaschine. „Diese Athleten, Trainer und Familienangehörigen waren auf dem Heimweg vom National Development Camp, das im Rahmen der US-amerikanischen Eiskunstlaufmeisterschaften in Wichita, Kansas, abgehalten wurde“, hieß es in einer Erklärung der Organisation.