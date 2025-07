Nach tödlichem Zugunfall will Ortschef Schranken

Der Bürgermeister von Aurolzmünster in Oberösterreich verlangt von den ÖBB, dass als Konsequenz der Unfalltragödie nun sechs Bahnübergänge in seinem Ort rasch nachgerüstet werden. Eine Beteiligung an den Kosten kann er sich aber nicht vorstellen, das übersteige die finanziellen Kapazitäten der kleinen Innviertler Gemeinde.