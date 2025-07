LIVE ab 20.30 Uhr: Rapid muss gegen Decic Tuzi ran

Weitere Neuzugänge in Aussicht

Wenige Trainingseinheiten in den englischen Wochen und mögliche weitere Neuzugänge erschweren dieses Unterfangen. Stöger macht sich aber keinen Stress, jetzt gelte es erst einmal, eine gute Mischung aus Stabilität und Ergebnissen zu finden. „Es ist sehr viel, was wir momentan von den Jungs verlangen“, sagte der Trainer-Routinier, der gegen Tuzi auf die weiter gesperrten Serge-Philippe Raux-Yao und Mamadou Sangaré verzichten muss. Auf eine Grundordnung wollte Stöger sich ebenfalls noch nicht festlegen. Egal, ob 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 oder mit drei Verteidigern, es könne alles funktionieren, betonte er. Aber: „Es wird seine Zeit in Anspruch nehmen.“