Enorm hoher Blutzoll auf Österreichs Bergen

Tragische Fälle in Oberösterreich

In Oberösterreich werden bereits drei Tote verzeichnet. Im Mai stürzt ein Bergsteiger (57) über einen Steilhang in den Tod. Im Juni verliert ein Ungar (37) bei einem Kletterkurs am Niederen Dachstein sein Leben. Vor wenigen Tagen muss ein Einheimischer (62) mitansehen, wie seine Lebensgefährtin (54) in den Tod stürzt.