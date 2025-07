Kind beim Sommerrodeln 5 Meter weggeschleudert

Aus dem Ferienspaß wurde schlimmer Tag: Ein Vater fuhr am Donnerstag mit seinem kleinen Kind auf der Speed-Gleit-Bahn auf der Stoaninger Alm in Schönau im Mühlkreis abwärts. In der Zieleinfahrt bremste er die Sommerrodel nicht, sondern krachte mit 40 bis 50 km/h gegen die Rodel eines Mädchens. Die Zehnjährige wurde bei dem Anprall laut ersten Meldungen fünf Meter wegkatapultiert. Der Vater und sein Kind wurden leicht verletzt.