Die Aufstellung: So startet Rapid gegen Decic Tuzi

„Es muss trotzdem erst einmal gespielt werden!“

„Es gibt keine zwei Meinungen, dass uns mit der Ausgangslage bei seriöser Herangehensweise auch nichts passieren sollte. Aber es muss trotzdem erst einmal gespielt werden“, sagte Stöger, der am Mittwoch nach der Verkündung der weiteren Spieltermine im Europacup durch Rapids Pressesprecher eine Warnung aussprach. „Ich bin kein übervorsichtiger Mensch, aber alles, was man nach außen transportiert, kann irgendwann auch in die Kabine reinkommen, dass es ein Selbstläufer ist.“