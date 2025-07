Amerikaner fliehen vor „Gender-Wahn“ nach Russland

Ab an die Front

Zwei Monate nach der Ankunft in der Region Moskau meldete sich Derek freiwillig zum Militärdienst, belegen die Videos. Die Familie rechnete sich Chancen aus, damit eine bessere medizinische Versorgung und eine anspruchsvolle Schulbildung für die Töchter zu erlangen. Auch die Bezahlung scheine großzügig – zumindest auf dem Papier. „Es ist natürlich hart, denn es ist das Militär und wir sind in Russland. Also es ist definitiv ein Kampf“, sollte seine Ehefrau DeAnna später feststellen. Auch die Vorstellung von besseren Lebensmitteln bewahrheitete sich nicht: Die Ehefrau räumte Probleme mit der Qualität der verfügbaren Nahrung an der Front ein. In den Clips wirkt Derek komplett ausgemergelt.