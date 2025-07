Bergretter: „Muss man bei Regen auf 3000er?“

Verständnis hat er dabei noch für jene, die im Regen zumindest auf markierten und einfacheren Wanderwegen – etwa von Hütte zu Hütte – unterwegs sind, aber: „Wenn ich an jene denke, die bei Schlechtwetter 3000er bezwingen wollen, frage ich mich schon: Was machen die da oben? Neben der Rutschgefahr erschwert Nebel die Orientierung und auch jede Ausrüstung gelangt irgendwann an ihre Grenzen.“