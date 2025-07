FC Spaeri gegen FK Austria Wien ab 18 Uhr LIVE

Nach dem Cup-Aus in Voitsberg (2:3) ist der Blick bei der Wiener Austria auf die Conference League gerichtet. Heute wartet auf die Truppe von Coach Stephan Helm in Tiflis das Rückspiel gegen den FC Spaeri, die „Veilchen“ reisen mit einem 2:0-Vorsprung in die georgische Hauptstadt. Die Partie dürfte eine Hitzeschlacht werden, denn selbst zur abendlichen Spielzeit werden Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke vorhergesagt.