Neuer Sturm-Goalie erlebte das absolute Chaos

Mitten im Chaos

Zuletzt musste Christensen aber einen mentalen Knacks verdauen: Denn das kuriose Play-out in der italienischen Serie B ging aus Sicht von Salernitana richtig in die Hose. Gegen Sampdoria Genua – das erst nach finanziellen Schwierigkeiten von Brescia Calcio ins Abstiegsfinale gerutscht war – verpasste man den Klassenerhalt. Das Rückspiel in Salerno für Christensen und Co. musste dazu auch noch verlegt werden, da sich 21 (!) Spieler und Teammitglieder Salernitanas nach dem Hinspiel in Genua eine Lebensmittelvergiftung durch ein verdorbenes Lunchpaket zugezogen hatten. Als das Finale schließlich stattfand, musste das Spiel nach Randalen von Salerno-Fans, die Feuerwerkskörper, Rauchbomben und sogar Sitzschalen aufs Feld geworfen hatten, abgebrochen werden. Somit stieg der Sturm-Goalie in spe auch noch am grünen Tisch (0:3) ab.