McGregor verliert Verfahren wegen Vergewaltigung

Ein Berufungsgericht in Dublin wies am Donnerstag alle von McGregor vorgebrachten Begründungen für die Berufung zurück. Ein Gericht hatte McGregor im November zur Zahlung eines Schadenersatzes in Höhe von fast 250.000 Euro an das mutmaßliche Opfer verurteilt. Der 36-Jährige legte Berufung ein.