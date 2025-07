Der US-Theatermagier Robert Wilson ist tot

Der in Texas geborene US-Amerikaner war mit seiner speziellen Ästhetik einer der prägendsten Bühnenmagier der vergangenen Jahrzehnte. Er ist im Alter von 83 Jahren in Water Mill, New York, nach kurzer, aber schwerer Krankheit gestorben. Das gab das Watermill Center, ein von ihm gegründetes interdisziplinäres Labor für Kunst und Geisteswissenschaften, bekannt.