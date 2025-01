Südafrikanische Goldgräber wurden zu Kannibalen

Der Hintergrund: Die Bergarbeiter hatten in der stillgelegten Goldmine Stilfontein unerlaubt nach Gold gegraben. Meist lässt sich in den stillgelegten Minen nicht mehr viel finden, aber viele arme Menschen versuchen ihr Glück trotzdem. Als sich die Polizei einschaltete, blieben die Arbeiter der Behörde nach aus Angst vor einer Verhaftung in dem Schacht.