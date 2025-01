Dutzende Tote aus Goldmine in Südafrika geborgen

Ein verzweifelter Überlebenskampf, scharfe Kritik an den Behörden und ein Millionenschaden für Südafrikas Wirtschaft: In der stillgelegten Goldmine bei Stilfontein in Südafrika spitzt sich das Drama um eingeschlossene illegale Bergleute zu. Bisher wurden 78 Leichen aus dem zwei Kilometer tiefen Schacht geborgen.